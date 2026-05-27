به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با سراسر کشور، طنین جان‌بخش دعای «اللهم اهل الکبریا و العظمه» در شهر‌های مختلف لرستان طنین شد و مردم بار دیگر وحدت و همبستگی دینی، انقلابی و ایرانی خود را در صفوف به هم فشرده نماز به نمایش گذاشت.



این مراسم معنوی در خرم آباد به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان در مصلای الغدیر خرم آباد اقامه شد.