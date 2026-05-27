به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد:بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده به ویژه امروز و مجدداً جمعه و شنبه گاهی وزش باد به‌نسبت شدید و گرد و خاک با احتمال طوفان موقتی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: تا اوایل هفته آینده افزایش دما و روند گرم شده هوا ادامه خواهد یافت.