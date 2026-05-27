شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در اطلاعیهای به مشترکان درباره افزایش دما و مصرف آب هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود توده هوای گرم و افزایش دمای بیسابقه به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد در اواخر هفته جاری و همزمانی این پدیده با ایام مبارک عید سعید قربان، شبکه توزیع آب شرب در تمامی شهرها و روستاهای استان در وضعیت «فشار مضاعف» قرار گرفته است.
تلاقی خشکسالی شدید سال جاری با اوج تقاضای مصرف در روزهای عرفه و عید قربان، پایداری شبکه آبرسانی را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ لذا شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با هدف پیشگیری از افت فشار شدید و جلوگیری از هرگونه قطع ناخواسته آب، از عموم مشترکین گرامی تقاضا دارد با اتخاذ رویکردی مسئولانه، مدیریت بهینه مصرف را در اولویت قرار دهند.
در این راستا به عنوان یک ضرورت ملی و اخلاقی توصیه میشود: خواهشمند است از هرگونه مصارف نامتعارف (شست و شوی حیاط، پارکینگ، خودرو و ... با شیلنگ آب جدا خودداری فرمایید).
بیشک عبور از این شرایط سخت و تامین آب پایدار برای تمامی خانوارها، تنها با همدلی و مشارکت هوشمندانه شما عزیزان میسر خواهد بود. صرفهجویی، امروز نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای حفظ حیات و آرامش همگانی است.