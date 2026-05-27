پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت:برق ۱۰۰ اداره به علت رعایت نکردن الگوی مصرف قطع شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان با اشاره به سهم ادارات در مصرف برق پایتخت گفت: حدود ۱۲ درصد مصرف برق تهران مربوط به ادارات است و در این حوزه دستورالعملهای سختگیرانهای ابلاغ شده است.
وی افزود: تمامی دستگاههای اداری موظف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند. اجرای این برنامه میتواند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه داشته باشد که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ در پایتخت است.
ناظریان با بیان اینکه همه ادارات تهران به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند، گفت: مصرف برق ادارات از طریق قرارگاه هوشمند بهصورت مستمر رصد و مدیریت میشود و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، محدودیتهایی اعمال خواهد شد.
وی اضافه کرد: طی روزهای اخیر حدود ۱۰۰ اداره و بانک به علت رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول محدودیت شدند. همچنین از زمان اجرای طرح تغییر ساعت ادارات از ۲۷ اردیبهشت، حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در ساعات اوج بار ثبت شده است. پیشبینی میکنیم این عدد تا ۲۰۰ مگاوات افزایش یابد که معادل ۴ تا ۵ درصد اوج مصرف برق تهران خواهد بود.