زائران سرزمین وحی، امروز همزمان با روز عیدقربان با حضور در سرزمین منا راهی رمی جمرات شدند تا به شیطان نمادین سنگ بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجاج پس از پایان وقوف عرفه و مشعر، همزمان با روز عید قربان (دهم ذیالحجه) راهی سرزمین منا شدند تا دیگر اعمال حج از جمله رمی جمرات سهگانه، قربانی، حلق و تقصیر را انجام دهند. حجاج باید تا دوازدهم ذیالحجه در منا بمانند و اعمال ایام تشریق را بهجا آورند.
زائران بیتاللهالحرام پس از وقوف در مشعرالحرام، صبح امروز با حضور در سرزمین منا نخستین مرحله رمی جمرات را انجام دادند.
قربانی، حلق یا تقصیر اعمال دیگر امروز حجاج بیت الله الحرام در سرزمین منا است.
تصویری از ذبح قربانی زائران ایرانی