مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: ۳۰ زندانی جرائم غیر عمد این استان از عید سعید قربان تا عید سعید غدیرخم از زندانهای این استان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یدالله روحانی منش افزود: ۲۸ زندانی مرد و ۲ زندانی زن با مبلغ بدهی اندک شناسایی شدند که در صورت کمک خیران و مردم استان میتوان زمینه آزادی این تعداد زندانی را از عید قربان تا غدیر مهیا کرد.
او تأکید کرد: ۲۲ نفر از این تعداد به خاطر بدهی مالی و هشت نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه در زندان به سر میبرند که بدهی اغلب زندانیان مهریه یک سکه بهار آزادی است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه در صورت تامین ۳۰ میلیارد ریال این ۳۰ زندانی آزاد میشوند، تصریح کرد: بخشی از بدهی زندانیان از سوی شاکیان پرونده بخشیده شد بخشی نیز از سوی خیران تامین میشود.
روحانی منش گفت: محکومان مالی به علت بدهیهای ناشی از ناتوانی در پرداخت اجاره بها، ضمانت، سفته، ورشکستگی در زندان به سر میبرند.
او افزود: همواره یکی از اولویتهای اصلی ستاد دیه آزاد کردن زنان سرپرست خانواده، افراد مسن، بیمار و جوانان در بند زندان است که در صورت داشتن امکان آزادی با نظر هیات مدیره ستاد دیه، در کمترین زمان زندانی آزاد میشود.