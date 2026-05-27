استاندار کهگیلویه و بویراحمد با رزمندگان تیپ ۴۸ فتح مستقر در مناطق عملیاتی جنوب کشور دیدار و گفت‌ و‌ گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در سفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور با رزمندگان و بسیجیان تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد مستقر در این مناطق دیدار و گفتگوکرد.

یداله رحمانی در این دیدار ضمن عرض خدا قوت به رزمندگان این یگان نظامی، به نقش آفرینی و حماسه سازی‌های تیپ ۴۸ فتح در دوران ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این تیپ در دوران هشت ساله دفاع مقدس و دفاع از ایران اسلامی نقش آفرینی کرد و این نقش آفرینی همچنان ادامه دارد.

رحمانی افزود: در جنگ تحمیلی سوم که دشمن آمریکایی، صهیونیستی به کشور ما حمله کرد رزمندگان تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد در کنار سایر نیرو‌های مسلح کشورمان با اقتدار از مناطق مرزی ایران اسلامی تمام قد دفاع کرد و در این راه شهدای والامقامی را نیز تقدیم نظام و انقلاب نمود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تامین نیازمندی‌های تیپ ۴۸ فتح استان در مناطق عملیاتی جنوب گفت: تلاش می‌شود کبنوبد‌ها و نیازمندی‌های این یگان نظامی شناسایی و تامین شود.