به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بنا بر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ هم اکنون در صبح روز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با روز عید سعید قربان، ترافیک در جادههای ورودی استان مازندران سنگین است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای مازندران:
- تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشد.
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدودههای عوارضی تهران و تونل شماره ۱۳، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدودههای ولی آباد، مجیلار و مرزن آباد
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده گالری امامزاده هاشم، حدفاصل لاسم تا آب اسک و محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدودههای سه راهی چلاو و حدفاصل آب اسک تا لاسم
ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل مهرآباد تا دماوند
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس محدودههای پل اتوبان بابایی و جاجرود
- ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.
ادامه محدودیتهای ترافیکی در جادههای مازندران
محدودیتهای ترافیکی پایان هفته که از سه شنبه ۵ خرداد ماه در جادههای مازندران آغاز شده تا شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
۱. موتورسیکلت:
- تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۵، ۶، ۷ و ۹ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ و ۰۷ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی در روزهای سه شنبه، جمعه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۰۹، ۸ و ۵ به صورت (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.