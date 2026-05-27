امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نماز عید قربان در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) گفت: حضور مردم در خیابانها دشمنان نظام اسلامی را مایوس و نیروهای نظامی ما را قدرتمندتر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیتالله سید ابوالحسن مهدوی افزود: ملت ایران برای حمایت از مسوولان، محکم و استوار در خیابانها ایستادهاند.
وی با اشاره به نتایج حضور مردم در خیابانها، ادامه داد: این حضور مردمی و شعارهای آنها نظم جدید منطقه را شکل میدهد.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دشمن بدنبال ایجاد تفرقه در بین مردم ایران است، افزود: انسجام و وحدت مردم در مقابل دشمن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی گفت: اظهار نظر و بیان سلایقمردم و مسوولان در مورد نتیجه جنگ و مذاکرات خوب و پسندیده است، اما تصمیم گیری نهایی با رهبر معظم انقلاب است.
عضو خبرگان رهبری گفت: حضور مردم در میدان میتواند مسوولان را به خط کند و وظایفشان را به آنها گوشزد و در صورت عبور از خطوط قرمز، به آنها تذکر دهند.
آیت الله مهدوی با بیان اینکه عبور از خطوط قرمز اتحاد را به هم میزند، تاکید کرد: مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی اتحاد مردم را تقویت میکند.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به ویژگیهای مذاکرات دولت ایران با دشمن، افزود: دشمنان فریبکارند و بدنبال تحمیل خواستههای خود به ما هستند و در تلاشند تا حقوق قانونی، مشروع و عقلانی ما را نادیده بگیرند.
وی بیان کرد: دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست و احتمال این وجود دارد که همانند دورههای گذشته در میز مذاکرات ما را غافلگیر کند.