کتاب‌هایی از جمله «خال سیاه عربی»، «جا پای ابراهیم»، «من عید قربان هستم»، «سفرحج و عید قربان» و «طلوع جاودان» درباره عید قربان نوشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ در ادامه کتاب هایی درباره عید قربان معرفی می شود.

خال سیاه عربی

کتاب خال سیاه عربی (سفرنامه حج) نوشته حامد عسکری توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. این اثر در قالب سفرنامه، روایتگر تجربه‌های شخصی نویسنده از سفر حج است و با نگاهی صمیمی، طنزآمیز و گاه تأمل‌برانگیز، خاطرات، دغدغه‌ها و برداشت‌های او را از این سفر معنوی به تصویر می‌کشد. حامد عسکری، شاعر و نویسنده‌ای شناخته‌شده، در این کتاب با زبانی خودمانی و روایتی جزئی‌نگر، نه‌تنها به مناسک و آیین‌های حج می‌پردازد، بلکه لایه‌های عمیق‌تری از زندگی، خانواده، خاطرات کودکی و مواجهه با مفاهیم دینی را نیز واکاوی می‌کند. کتاب خال سیاه عربی، فراتر از یک سفرنامه‌ی صرف، تلاشی برای بازخوانی رابطه‌ی فردی با خدا، سنت‌ها و هویت ایرانی در بستر یک سفر جمعی و آیینی است.

جا پای ابراهیم

این کتاب در سال ۷۴ به عنوان کتاب شایسته سال انتخاب شده است. این کتاب صرفا یک سفر نامه خام نیست بلکه در آن سعی کرده‌ام مسائل آموزشی حج را نیز تا حدودی باز گو کنم، لذا این کتاب برای افرادی که قصد مشرف شدن دارند مفید است.

کتاب خاطرات سفر نویسنده است او معلمی است که از شاگردانش خداحافظی میکند و به سفر معنوی حج مشرف میشود. در حین خواندن کتاب هم با اماکن متبرکه آشنا میشوید وهم حال و هوای معنوی این سفر به شما منتقل میشود. او حتی از تلاقی نگاه‌ها و همزبانی با دیگران سخن میگوید در حالیکه گاه زبان مشترکی بین آنها وجود ندارد، اما احساسات خود را به هر شکل ممکن به یکدیگر انتقال میدهند.

من عید قربان هستم

کتاب «من عید قربان هستم» اثر مجید ملامحمدی در انتشارات نوای مدرسه منتشر شد؛ این کتاب پنج عید مهم اسلامی را در قالب داستان برای گروه سنی «ب» و «ج» روایت می‌کند. مخاطب در این کتاب علاوه بر داستان وقوع این اعیاد با سخنان بزرگان دین آشنا می‌شود. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«هاجر راضی نمی‌شود حتی یک‌لحظه از اسماعیل جدا شود. اما روزی ابراهیم او را با خود می‌برد. زیرا به ابراهیم از طرف خدا دستور داده‌شده بود تا پسرش را قربانی کند.»

سفر حج و عیدقربان

کتاب «سفر حج و عید قربان» اثر نورعلی تابنده در انتشارات حقیقت منتشرشده است. در این کتاب آداب و احکام حج ومراسم عید قربان به اختصار بیان می‌شود.

سیری در خطبه اعیاد فطر و قربان

کتاب «سیری در خطبه اعیاد فطر و قربان» اثر رضاقلی داودی در انتشارات دارالفکرمنتشر شده است. نویسنده در این کتاب به معرفی کوتاه، تفسیری عرفانی و اخلاقی از خطبه‌های عید فطروقربان می‌پردازد در این نوشته باتوجه به مفاد خطبه‌های غدیر و قربان مباحث اخلاقی، تربیتی و عرفانی مندرج در این خطبه‌ها به اجمال شرح داده و بررسی شده است.

طلوع جاودان

کتاب «طلوع جاودان» اثر محمد صالحی منش در انتشارات بوستان کتاب منتشر شد؛ این کتاب پژوهشی درباره زندگی حضرت ابراهیم(ع) است.

ابراهیم در قرآن

کتاب «ابراهیم در قرآن» اثر مجید فلاح پور در انتشارات هستی نما منتشر شد؛ این کتاب به بیان ویژگی‌های حضرت ابراهیم (ع) می‌پردازد که در قرآن ذکر شده است و سیمای این پیامبر را در قرآن به رشته تحریر درآورد.

پدر پیامبران در قرآن

کتاب «پدر پیامبران در قرآن» اثر حبیب الله عباسی در انتشارات سخن منتشر شد؛ نویسنده در این کتاب به خوانش دینی، تاریخی، فلسفی و ادبی داستان حضرت ابراهیم(ع) می‌پردازد.