آموزش استفاده از سلاح به جان فدایان وطن در شهرستان خوانسار در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول تربیت آموزش ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوانسار گفت: در مساجد، حسینیهها، پایگاهها و میدانهای شهر و روستا در شهرستان، آموزش سلاح به جانفدایان و علاقمندان در حال برگزاری است.
عماد شاکری افزود: در این طرح، نحوه باز و بسته کردن سلاح، نحوه شلیک، استفاده مناسب با توجه به شرایط محیط انواع سلاحهای سبک و قابل حمل به آقایان و بانوان به همت مربیان مجرب آموزش داده میشود.
وی با اشاره به استقبال خوب مردم از این طرح ادامه داد: مردم شهرستان چه در میدان خیابان و چه در دفاع از میهن، آمادهاند تا درسی فراموش نشدنی به دشمن بدهند.