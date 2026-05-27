معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم از اختصاص بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای زیرساختهای ایمنی، نوسازی ناوگان آتشنشانی و توسعه تجهیزات مدیریت بحران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی اصفهانیان مقدم با اعلام اختصاص بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ برای تقویت زیرساختهای ایمنی و مدیریت بحران، از اجرای برنامه جامع ارتقای تابآوری شهری در قم خبر داد و گفت: این سرمایهگذاری کلان با هدف نوسازی ناوگان آتشنشانی، تجهیز ایستگاهها به فناوریهای نوین و ایمنسازی زیرساختهای شهری، گامی بلند برای اقتدار قم در برابر مخاطرات احتمالی است.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی شهر، خط قرمز ماست، گفت: مدیریت شهری قم در سال ۱۴۰۴ با نگاهی ویژه به تابآوری شهری، مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان را به حوزه زیرساختهای ایمنی و مدیریت بحران و آتش نشانی اختصاص داده است.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به ضرورت بهروزرسانی تجهیزات آتشنشانی برای ارتقای توان عملیاتی، افزود: در راستای تجهیز ناوگان و ارتقای سطح ایمنی، طرحهای مهمی از جمله خرید خودروی بالابر نیمهسنگین، خودروهای پیشرو آتشنشانی، همچنین تأمین سیلندرهای دستگاه تنفسی، لباسهای عملیاتی تخصصی و تجهیزات پیشرفته CBRNE (مقابله با حوادث شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو و هستهای) در دستور کار قرار گرفته است.
اصفهانیان مقدم همچنین به گامهای عملیاتی برای مدیریت بحرانهای زیستمحیطی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تأمین ملزومات جهت اجرای مانورهای دورهای مقابله با بحران، تجهیز و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و خرید دستگاههای سنجش آلایندگی محیطی بهمنظور پایش دقیقتر وضعیت سلامت شهروندان انجام شد.
وی با بیان اینکه ایمنی شهر، بخصوص در سطح مناطق دارای اهمیت بیشتری است، یادآور شد: اعتبار ویژهای برای تقویت مدیریت بحران در سطح مناطق هشتگانه شهرداری لحاظ شده است، این رویکرد عملیاتی شامل احداث پایگاههای چندمنظوره مدیریت بحران در پهنههای مختلف شهری و شناسایی و رفع مخاطرات حادثهساز در محلات است تا با تقویت توانِ محلی، شاهد پاسخدهی سریع و مؤثر در تمام نقاط شهر باشیم.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم گفت: این سرمایهگذاری جامع در بخشهای تأمین تجهیزات مرکز مدیریت بحران، سیستمهای برق اضطراری و سایر ملزومات فنی، گامی بلند برای حرکت قم بهسوی شهری ایمنتر و مقتدرتر در برابر مخاطرات احتمالی خواهد بود.
اصفهانیان مقدم در پایان بیان کرد: مجموعه اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده در این حوزه مطابق با برنامه سوم عملیاتی شهرداری قم در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت که طبیعتاً مجموع موارد یاد شده بر ارتقاء سطح ضریب ایمنی شهری، تاب آوری و توان مقابله شهرداری قم در حوادث و سوانح تأثیر مستقیم خواهد داشت.