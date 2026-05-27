پخش زنده
امروز: -
نماز سعید قربان به امامت حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان امام جمعه کرمان ضمن سفارش نماز گزاران به تقوی الهی گفت عید قربان عید نزدیکی به خداوند است و باید رفتار و عملمان برای رضایت خداوند باشد.
امام جمعه کرمان با اشاره به نماز عید سعید قربان گفت : همه نمازهایی که به جماعت است برای وحدت و همدلی است.
وی با اشاره به مذاکره افزود : مذاکره هم برای ما و هم برای دشمن هدف است دیپلماتهای سعی دارند مثل رزمندهها در خط مقدم پیروزیهای ایران را تثبیت کنند.
وی بر وحدت و همدلی مسلمانان بویژه در میدان داری تاکید کرد و گفت: برخی به دنبال ایجاد تفرقه و در پی آن فتنه هستند و بدنبال شکاف در میدانها هستند و از سوی دیگر حتی جناحهای مختلف هم مومن به اسلام و در خدمت ایران هستند و باید با قاطعیت میدان حفظ شود .
وی گفت: همه باید در کنار پرچم سنگر خیابان را حفظ کنیم و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل شعار همیشگی ماست، کار شیطان ایجاد تفرقه و فتنه است.