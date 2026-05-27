انتقال خون استان قزوین اعلام کرد: مراکز قزوین، تاکستان و تیم سیار آبیک امروز چهارشنبه، مصادف با عید سعید قربان، آماده دریافت خون از اهداکنندگان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان قزوین با تبریک عید سعید قربان، از فعال بودن مراکز انتقال خون امروز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ خبر داد و ساعات کاری این مراکز را اعلام کرد.

بر این اساس، مرکز انتقال خون قزوین از ساعت ۸ تا ۱۴، مرکز تاکستان از ساعت ۸ تا ۱۳ و تیم سیار خونگیری شهرستان آبیک از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است با مراجعه به مراکز یادشده در تأمین نیاز بیماران به خون مشارکت کنند.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان قزوین با تأکید بر شعار «اهدای خون سالم، اهدای زندگی» از مردم برای حضور در این اقدام خداپسندانه دعوت کرده است.