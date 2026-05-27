نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی سوم از آن ایران است، گفت: سکوت در برابر تجاوز دشمن و عدم همراهی با آرمان‌های انقلاب، نشانه بارز اسلام آمریکایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی امروز در خطبه‌های نماز عید قربان سنندج اظهار کرد: نبرد اخیر، تفاوت میان «اسلام ناب محمدی» و «اسلام آمریکایی» را در مواضع کشور‌ها نشان داد؛ کشور‌هایی که پایگاه دشمن شدند یا در برابر تجاوز به ایران سکوت کردند، در جبهه اسلام آمریکایی قرار دارند.

وی با اشاره به ایستادگی ۹۰ روزه ملت ایران در برابر استکبار جهانی تصریح کرد: ایران با پیشینه تمدنی بزرگ در برابر کشور‌های بی‌ریشه منطقه، مقاومت جانانه‌ای از خود نشان داد.

نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: دشمن که ادعای شکست سه‌روزه ایران را داشت، امروز با عقب‌نشینی از تهدیدها، دوباره مجبور به اعتراف به قدرت جمهوری اسلامی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی، انسجام ملی، ارزشمندتر شدن پرچم و حضور همه‌جانبه زنان و مردان در میدان و دیپلماسی را از نماد‌های پیروزی ایران برشمرد و تاکید کرد: این مقاومت و حرکت درست کشور، حاصل هدایت‌های رهبر شهید انقلاب است که در هیچ بحرانی متوقف نشد.