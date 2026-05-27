گیلانیان مؤمن و خداجو با حضور پرشور در مساجد، مصلا‌ها و امامزاده‌های استان، نماز عید بندگی و رهایی از وابستگی‌های دنیوی را همزمان با سراسر کشور اقامه کردند.

برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت برگزاری نماز عید قربان در مصلی امام خمینی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماز عید سعید قربان صبح امروز چهارشنبه ۶ خرداد، در مناطق مختلف استان گیلان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار شد.

در شهر رشت مرکز استان هم نمازگزاران با حضور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر، نماز عید را به امامت آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، اقامه کردند.