به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار سمفا (سامانه مدیریت و فروش سینما) تا صبح امروز چهارشنبه ۶ خرداد سینماها در ۹ هزار و ۲۳۸ نوبت نمایش، ۱۵۲ هزار و ۶۵۰ مخاطب داشتند و به فروش ۲۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان دست یافتند. این رفم در مقابسه با هفته پیش از آن، حدود ۲ میلیارد تومان افزایش داشته است.

در هفته گذشته فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۶۰ هزار و ۴۴۴ بلیت به فروش ۸ میلیارد و ۸۹۱ میلیونی رسید و در صدر فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«آنتیک»: ۳۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۱۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۹ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان

«نیم‌شب»: ۸ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان

«خط نجات»: ۸۰۲ میلیون تومان