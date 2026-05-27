‎ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان به فلسفه این عید بزرگ اسلامی پرداخت و تصریح کرد: عید قربان تجلی گاه تسلیم و تقرب و نماد دل کندن از همه تعلقات دنیوی است ‎ وی به گفته امیرالمومنین درباره عیداشاره کرد و گفت عید آن روزی است که در طاعت الهی باشیم و مرتکب گناه نشویم . آیت‌الله حبیب‌الله غفوری صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید در برابر اوامر و نواهی پروردگار متعال تسلیم محض باشد و فلسفه عید قربان نیز در همین حقیقت نهفته است.

وی ادامه داد: در حقیقت آنچه در این امتحان الهی قربانی شد، نفس اماره حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) بود و همین مسئله پیام اصلی عید قربان برای همه مسلمانان است .

وی در خطبه دوم نماز عید قربان نیز با توصیه مجدد مردم به رعایت تقوای الهی، به شرایط امروز کشور و جنگ رسانه‌ای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، امروز جنگی گسترده در فضای رسانه‌ای و روانی علیه ملت ایران به راه انداخته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: هدف دشمن از انتشار شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، ایجاد ترس و تضعیف روحیه ملت ایران است، اما مردم ایران اسلامی در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحران‌ها، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اتکا به قدرت الهی، بارها دشمنان را ناکام گذاشته و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

آیت‌الله غفوری بیان کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی این بار نیز با وجود همه طراحی‌ها و توطئه‌ها، راه به جایی نخواهند برد، چرا که ملت ایران ملتی مؤمن، شهیدپرور و مقاوم است و در همه صحنه‌ها از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده است. وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه، انسجام ملی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قدرت بزرگی برای کشور ایجاد کرده و این اقتدار، دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد