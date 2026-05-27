به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسعود علیزاده رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار تاکید کرد :شیوه نامه سامانه انبار‌ها از مهم‌ترین قوانین در حوزه ثبت ورود و خروج کالا است و هر واحد صنفی و بنکداری اگر کالا‌های خود را با قیمت‌های اعلامی در این سامانه ثبت نکند ، کالا توقیف و در اختیار تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

علیزاده با اشاره به مهر و موم ۵ انبار در شهرستان گرمسار افزود: واحد‌های متخلف اقدام به ذخیره غیر قانونی روغن مایع و جامد ،برنج ، قند و شکر کرده اند و فهرست این کالاها را در سامانه انبار‌ها ثبت نکرده اند.