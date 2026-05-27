نشست های امروز باغ کتاب نیز همانند روزهای گذشته به نقد ، بررسی و معرفی کتاب های مختلف می پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ نشست نقد و بررسی کتاب «زنده باد پرسپولیس» با حضور ، اعظم محمدی، نویسنده و میثم رشیدی،کارشناس برگزار می شود.این برنامه چهارشنبه ۶خرداد ساعت ١٣:٣٠ الی، ١۴:۴۵ ایوان کودک و نوجوان باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.

همچنین نشست نقد و بررسی کتاب «راز تالار آینه» با حضور مجید شفیعی؛ نویسنده، یاشار هدایی؛کارشناس و سمیه جمالی؛ مجری امروز ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۴۵ در ایوان کودک و نوجوان برگزار می شود.



نشست نقد و بررسی کتاب «جادوپرست»با حضور سیده فاطمه موسوی؛نویسنده ، سیده عذری موسوی؛کارشناس وائلدار محمدزاده؛مجری ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ، روبه‌روی فروشگاه کودک و نوجوان، کافه کتاب برگزار می شود.

نشست نقد و بررسی کتاب «چهل ستون تمدن» دکتر محمدهادی همایون؛ نویسنده، دکتر جلال غفاری؛کارشناس ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۴۵ در ایوان شاهنامه باغ کتاب تهران برگزار می شود.