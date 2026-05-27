کمیته امداد و بهزیستی مازندران، آماده جمع‌آوری نذورات مردمی عید قربان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل کمیته امداد و بهزیستی مازندران، آماده جمع‌آوری نذورات مردمی عید سعید قربان هستند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران از تجهیز ۶۶ قربانگاه در سراسر استان برای دریافت و توزیع عادلانه نذورات عید قربان میان خانواده‌های تحت حمایت خبر داد.

معافی با تمجید از سخاوت مردم مازندران افزود: سال گذشته خیرین حدود یک هزار و ۶۰۰ رأس دام و ۱۵ تن گوشت قربانی را به امداد اهدا کردند که آماری امیدآفرین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: این آمار جدای از کمک‌های مستقیمی است که مردم در روستا‌ها و محلات به صورت خودجوش به همسایگان نیازمند خود داشته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه نهضت انفاق از ۱۰ روز مانده به عید آغاز شده است، گفت: تمامی میادین بزرگ شهرها، مصلای‌های نماز جمعه و مراکز نیکوکاری محله‌محور با مدیریت فرمانداران و ائمه جمعه در خط مقدم این حرکت مبارک هستند تا نذورات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست سفره‌های نیازمند برسد.

آغاز پویش ملی «بنای مهربانی» در مازندران

مدیرکل بهزیستی مازندران از آغاز اجرای پویش «بنای مهربانی» با هدف تأمین نیاز‌های معیشتی، بهداشتی و آموزشی مددجویان تا ۲۵ خردادماه خبر داد.

رقیه رحمانی گفت: این پویش که با همکاری شرکت همراه اول و از تاریخ ۳ تا ۲۵ خردادماه اجرا می‌شود، قلب‌های مهربان هم‌استانی‌ها را برای رفع نیاز‌های ضروری جامعه هدف بهزیستی نشان کرده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تشریح جزییات این طرح بزرگ اعلام کرد: هدف‌گذاری ما در این پویش، تأمین بیش از ۲۵ هزار بسته معیشتی، تهیه ۶۵۳۹ بسته بهداشتی تخصصی برای عزیزان ضایعه نخاعی و بسترگرا و همچنین بازگرداندن ۹۲ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش است.

رحمانی تأکید کرد که هزینه‌های بالای اقلام بهداشتی و معیشتی، ضرورت حضور پررنگ خیرین و مردم شریف استان را دوچندان کرده است.

وی با دعوت از تمامی نیکوکاران و مردم نوع‌دوست مازندرانی، راه‌های مشارکت نقدی شامل شماره کارت *۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ و درگاه آنلاین mosharekat.behzisti.ir را اعلام کرد و افزود: ادارات بهزیستی در سراسر شهرستان‌ها نیز با آغوش باز آماده دریافت نذورات و اقلام غیرنقدی شما هستند تا در آستانه اعیاد بزرگ شیعیان، خادمِ لبخند فرشتگان تحت پوشش باشند.