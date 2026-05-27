محموله ۱۵ تنی شکر احتکار شده در شهرستان داراب کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: در راستای صیانت از آرامش بازار کالاهای اساسی، ۱۵ تن شکر در یکی از انبارهای این شهرستان شناسایی شد که علاوه بر نداشتن مجوز قانونی در «سامانه جامع انبارها» نیز ثبت نشده بود.
حبیباله فتحی افزود: پرونده این تخلف پس از تشکیل برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی و اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب بیان کرد: با هماهنگی کامل دستگاههای امنیتی و نظارتی، برخورد با تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی با جدیت ادامه دارد و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با شماره ۰۷۱۵۳۵۶۳۹۰۷ (واحد بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی) اطلاع دهند.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.