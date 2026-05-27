کارشناس هواشناسی از پایداری نسبی جو و آسمان صاف تا آفتابی تا پایان هفته خبر داد و اعلام کرد: از روز جمعه با وزش باد‌های شدید جنوبی، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهروزی، کارشناس هواشناسی با بیان اینکه بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود، اظهار کرد: در این مدت آسمان اغلب صاف تا آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با این حال، برای روز جمعه با توجه به گذر موج از سطح منطقه، پدیده غالب وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید جنوبی خواهد بود که می‌تواند پیامدهایی همچون خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را به همراه داشته باشد.

بهروزی همچنین با اشاره به احتمال بروز خسارت در پی این شرایط جوی، تصریح کرد: امکان آسیب به سازه‌های سبک و موقت نیز وجود دارد و به همین دلیل از شهروندان می‌خواهیم از صعود به ارتفاعات و ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای روز جمعه در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات، احتمال رگبار و رعد و برق‌های محلی نیز پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به روند دمایی منطقه گفت: از نظر دما نیز تا پایان هفته، افزایش نسبی دما در پیش خواهد بود.