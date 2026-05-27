وزیر کشور در پیامی به مناسبت عید سعید قربان و آغاز دهه مبارک امامت و ولایت گفت: در شرایط کنونی، تمسک به سیره علوی و تقویت روحیه ایثار و وحدت، کلید اصلی عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه، عدالت و سرافرازی میهن اسلامی است.

پیام تبریک وزیر کشور به مناسبت عید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

فرا رسیدن عید سعید قربان، جلوه‌گاه باشکوه‌ترین تجلی بندگی و ایثار، و آغاز دهه مبارک امامت و ولایت که متصل به عید بزرگ غدیر خم است را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و عموم ملت شریف، مؤمن و ولایت‌مدار ایران اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

عید سعید قربان، نماد وارستگی از تعلقات دنیوی و تسلیم محض در برابر اراده الهی است؛ روزی که ابراهیم خلیل‌الله از آزمون بزرگ الهی سربلند بیرون آمد تا درس فداکاری و گذشت را برای همیشه در تاریخ بشریت ماندگار کند.

این روز بزرگ، مقدمه‌ای است مبرهن برای ورود به دهه‌ای نورانی که با نام نامی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و واقعه عظیم غدیر، دستاورد نبوت را به کمال رساند و چراغ هدایت امت را تا ابد روشن نگاه داشت.

در شرایط کنونی، تمسک به سیره علوی و تقویت روحیه ایثار و وحدت، کلید اصلی عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه، عدالت و سرافرازی میهن اسلامی است.

اینجانب با توکل به خداوند متعال و با مسئلت از پیشگاه بارگاه باری‌تعالی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم‌وطنان عزیز و حجاج بیت‌الله الحرام، امیدوارم در سایه رهبری حکیمانه انقلاب و همت والا و انسجام ملت بزرگ ایران، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر، تحکیم امنیت و آرامش، و سربلندی روزافزون ایران اسلامی باشیم.