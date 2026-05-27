مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسآباد از جراحی موفق پیوند دست قطع شده جوان ۲۱ ساله در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبر داد و گفت: این عمل پیچیده با تلاش تیم جراحی، بیهوشی و کادر اتاق عمل در محدوده زمان طلایی درمان انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر جعفر بشیری روز سهشنبه اظهار کرد: یک جوان ۲۱ ساله اهل پارسآباد پس از قطع کامل دست چپ از ناحیه مچ به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد و پس از بررسیهای تخصصی، اقدامات درمانی و جراحی به صورت فوری آغاز شد.
وی افزود: این عمل توسط دکتر شهریار خوشبخت، متخصص ارتوپدی، به همراه تیم جراحی بیمارستان انجام شد و با توجه به حساسیت و پیچیدگی بالای عمل، تیم درمان توانست فرآیند پیوند عضو قطعشده را با موفقیت به انجام برساند.
دکتر شهریار خوشبخت هم در تشریح جزییات این عمل گفت: دست بیمار از ناحیه مچ تقریباً بهطور کامل قطع شده بود و تنها بخش کوچکی از پوست اتصال داشت. با توجه به شرایط بیمار، تیم جراحی بلافاصله وارد عمل شد و طی حدود چهار ساعت کار فشرده و تیمی مراحل درمان انجام گرفت.
وی ادامه داد: در این جراحی ابتدا استخوانهای آسیبدیده تثبیت و فیکس شد و سپس تمام تاندونها، عروق خونی و اعصاب آسیبدیده با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و میکروسکوپ جراحی ترمیم شد تا امکان بازگشت عملکرد عضو فراهم شود.
متخصص ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) پارسآباد با اشاره به اهمیت زمان در چنین مواردی تصریح کرد: بهترین زمان برای انجام عمل پیوند دست و انگشت ۶ ساعت نخست پس از وقوع آسیب است که در اصطلاح پزشکی از آن به عنوان «زمان طلایی» یاد میشود و اقدام سریع در این بازه زمانی نقش تعیینکنندهای در موفقیت عمل دارد.
دکتر خوشبخت خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیمار به بخش جراحی مردان منتقل شده و وضعیت عمومی وی مناسب گزارش شده و نتایج اولیه عمل نیز رضایتبخش ارزیابی میشود.