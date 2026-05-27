به گزارش گروه ورزشی برگزاری صدا و سیما، نشست هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی به ریاست سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون و با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست تاریخ برگزاری مجمع انتخابات ریاست و هیات رئیسه فدراسیون روز دوشنبه، ۲۲ تیر ماه در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک تعیین شد. امید نجاری، سرپرست دبیر کلی، محمد پاشا، سرپرست نایب رئیسی، مریم پورمهرابی، سرپرست خزانه داری، محمودیان، بازرس فدراسیون، غلامعلی میرزائیان، مرتضی ناجی، یوسف آجورلو و الهه احمدی اعضای هیات رئیسه نیز در این نشست حضور داشتند. حسین ابراهیمی، ابراهیم برخورداری، کاظم حق شناس، علی دادگر، حسین زکی زاده، جمشید فولادی، مسعود نصرتی، چنگیز مصیب‌زاده، عباس محمدی‌پور، سید سالارمحمدنیا نامزدهای ثبت نام شده برای انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی است.