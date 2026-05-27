مردم غیور و ولایت‌مدار شهرستان قدس با ثبت هشتاد و هفتمین شب حضور مستمر در میادین شهر، بار دیگر پایداری خود را بر آرمان‌های رهبر شهید و بیعت با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به رخ جهانیان کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس شامگاه امروز شاهد برگزاری هشتاد و هفتمین اجتماع بزرگ مردمی در میثاق با آرمان‌های نظام بود. اهالی ولایت‌مدار این شهرستان که از اولین ساعات شهادت حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای با برپایی خیمه‌های مقاومت، صحنه را ترک نکرده‌اند، بار دیگر عزم راسخ خود را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جوانان پرشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان با شعارهای «هیهات منا الذله»، ایستادگی در برابر متجاوزان و پیروزی نهایی جبهه حق را در گرو پایداری و استقامت دانستند. حضور مستمر ۸۷ روزه مردم شهرستان قدس در میدان، به نمادی از بیداری و بصیرت اهالی این منطقه تبدیل شده است.