رقابتهای دستجات آزاد اسکیت رولبال بانوان با حضور ۶ تیم
مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال بانوان کشورمان به یاد شهدای ورزشکار اسکیت، در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال بانوان به یاد شهدای ورزشکار اسکیت، ۷ و ۸ خرداد در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار میشود.
در این مسابقات، ۶ تیم از بهترین ورزشکاران اسکیت رولبال کشور در قالب رقابتی فشرده، به میدان میآیند تا پس از برگزاری مراحل مقدماتی، نیمهنهایی و نهایی، قهرمان این دوره از مسابقات معرفی شود.
تیمهای سروش اسکیت، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، پارمیس یک، پارمیس دو، هیئت اسکیت سیستان و بلوچستان به همراه راگا شهرری تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند.