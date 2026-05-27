مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال بانوان کشورمان به یاد شهدای ورزشکار اسکیت، در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال بانوان به یاد شهدای ورزشکار اسکیت، ۷ و ۸ خرداد در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار می‌شود.

در این مسابقات، ۶ تیم از بهترین ورزشکاران اسکیت رولبال کشور در قالب رقابتی فشرده، به میدان می‌آیند تا پس از برگزاری مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی، قهرمان این دوره از مسابقات معرفی شود.

تیم‌های سروش اسکیت، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، پارمیس یک، پارمیس دو، هیئت اسکیت سیستان و بلوچستان به همراه راگا شهرری تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند.