به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حرکتی ارزشمند، یکی از تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای با اهدای ۴۰۰ کیلوگرم فلفل دلمه‌ای مرغوب بین نیازمندان شهرستان چادگان اهدا کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چادگان، گفت: در اقدامی خداپسندانه، یکی از گلخانه‌داران نیک‌اندیش، ۴۰۰ کیلوگرم فلفل دلمه‌ای را به ارزش ۲۸۰ میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش اهدا کرد. این محموله ارزشمند با نیت کمک به معیشت خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

حسین منعمی افزود: با تداوم این‌گونه کمک‌ها و همراهی خیران، زمینه حمایت بیشتر از نیازمندان و کاهش بخشی از مشکلات معیشتی آنان فراهم شود.