مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اعلام فعالیت بیش از ۶۰۰ ون‌کافه در پایتخت، از جمع اوری ون‌کافه‌هایی که برای دریافت مجوز، کارت بهداشت و مجوزهای قانونی اقدام نکنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مجتبی اقوامی‌پناه ، با اشاره به وضع فعالیت ون‌کافه‌ها در پایتخت گفت: براساس آخرین آمارها، بیش از ۶۰۰ ون‌کافه در تهران و در ۲۲ منطقه فعالیت می‌کنند. از این تعداد، بیش از ۱۰۰ ون کافه واحد دارای مجوز بوده و به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند.

وی به ون‌کافه‌هایی که فاقد مجوز هستند، اخطار داد که نسبت به دریافت مجوز از شهرداری اقدام کنند؛ کارت بهداشت بگیرند، امور مربوط به سامانه ملی مجوز‌ها و سایر موارد مربوطه را انجام دهند تا تعداد ون‌کافه‌های غیرمجاز در تهران کمتر شود و در غیر این صورت، امکان جمع‌آوری آنها وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه «وقتی فردی بخواهد فضای خیابان را اشغال کند، طبیعی است که باید هزینه و عوارض آن را پرداخت کند» تصریح کرد: از سوی دیگر، چون این فعالیت با سلامت مردم در ارتباط است، فرد باید مجوز‌های بهداشتی، کارت بهداشت، مجوز کسب وکار از درگاه ملی مجوز‌ها و استاندارد‌های لازم برای فعالیت در حوزه غذا را رعایت کند تا اگر مشکلی پیش آمد و کسی دچار مسمومیت شد یا اتفاقی برای او یا خانواده‌اش رخ داد، جایی برای ثبت شکایت و پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.

وی در ادامه درباره آخرین وضع بازار جنت نیز گفت: در این زمینه دو اقدام انجام داده‌ایم. اقدام نخست در حوزه حمایتی برای ۲۵۴ نفر از آسیب‌دیدگان بوده است. شهرداری تهران بر اساس دستور شهردار و در راستای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شد و حدود دو هفته پیش به هر یک از این افراد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشتی پرداخت شد.

اقوامی‌پناه درباره ایجاد فضای موقت برای فعالیت کسبه بازار جنت نیز گفت: به منظور ادامه فعالیت اقتصادی نامبردگان، زمینی به مساحت حدود ۴هزار مترمربع در منطقه ۵، در خیابان سیمون بولیوار و جنب ورزشگاه شهید کاظمی شناسایی شد. نمایندگان بازار فوق نیز از محل بازدید کردند و صورت‌جلسه‌ای در این خصوص تنظیم شد.

وی افزود: قرار بر این شد که این فضا به یک بازار موقت تبدیل شود تا این ۲۵۰ کسبه بتوانند با استفاده از وامی که دریافت می‌کنند، کالا تهیه کرده و در آن محل مستقر شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان گفت: کار عمرانی این طرح آغاز شده و تاکنون تا مرحله تسطیح زمین پیش رفته است. نقشه‌کشی‌ها انجام شده، نوع سازه انتخاب شده و بخشی از امور قراردادی با پیمانکار مربوطه در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم تیرتمامی سازه‌ها و غرفه‌ها نصب شود و کسبه بازار جنت بتوانند فعالیت شغلی خود را در محل جدید آغاز کنند.