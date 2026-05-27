با توجه به وزش باد شدید، طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیه‌هایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، توصیه های هواشناسی کشاورزی استان به شرح ذیل است.

۱-خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات به دلیل رخداد وزش باد شدید در طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری

۲-اطمینان از استحکام سازه و بسته بودن دریچه‌های سقفی گلخانه‌ها در مقابل وزش باد شدید

۳-استفاده از قیم مناسب به منظور حفاظت از درختان جوان و کهنسال و نهال‌های تازه کشت شده در برابر وزش باد شدید

۴-انتقال کندو‌های زنبور عسل در مجاورت باغات جهت انجام گرده افشانی و تغذیه از شهد گل‌ها با اطلاع از زمان سم پاشی باغات و مزارع

۵-کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبار‌ها با توجه به نوسانات دمایی

۶-تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در دامداری‌ها به منظور حفاظت از دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها