میدان شهدای مهاباد شاهد حضور گسترده مردمی بود که با نمایش اتحاد و همبستگی، بار دیگر بر عزم راسخ خود در پاسداری از استقلال و دستاورد‌های نظام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شامگاه سه‌شنبه، میدان شهدا در مهاباد، بار دیگر میزبان حضور باشکوه و پرشور مردم این دیار در اجتماعات شبانه بود.

مردم مهاباد، در فضایی آکنده از همدلی و همبستگی، گرد هم آمدند تا بار دیگر اتحاد، شور و شعور سیاسی خود را به نمایش گذاشته و ندای پاسداری از استقلال خود را به گوش جهانیان برسانند.

حاضران در این اجتماع، با حضور شبانه خود در میدان شهدا، عشق و وفاداری خود را به نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب ابراز داشتند.