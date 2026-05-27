خطیب نمازعیدسعیدقربان گفت: دشمن در مذاکرات همواره با فریب و دروغ پیش آمده است قصه دشمن مذاکره نیست بلکه تسلیم ملت ایران است؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیرشان به حجاج فرمودند «ملت ایران، دشمن را در تسلیم کردن این مرز و بوم ناکام گذاشته است»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حجتالاسلاموالمسلمین مهدی راستروش درخطبههای نماز عید سعید قربان گفت: انسان مؤمن باید تلاش کند با تقوا، زهد، پرهیزگاری و انجام اعمال خالصانه، مسیر بندگی خداوند را طی کند و زندگی خود را بر پایه ایمان و عمل صالح بنا نهد.
وی با اشاره به خواستههای زورگویانه امریکا درخصوص موضوع هستهای ایران، بر لزوم حفظ «اقتدار ملی»، جلوگیری از «خسارتهای تکراری» و ایستادگی مسئولان در برابر خواستههای طرف مقابل تأکید کرد گفت: نباید اجازه داد ایران بهسمت «تسلیم» یا «وابستگی» برود.
او با انتقاد از هرگونه انتقال یا تحویل اورانیوم، این اقدام را باعث کاهش «قدرت و اقتدار» کشور دانست و آن را با «خسارتهای گذشته» مقایسه کرد و گفت: مردم و مسئولان باید به خداوند و توان داخلی اعتماد کنند، و «فریب وعدههای دشمن» را نباید بخورند.
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی راستروش با گرامیداشت هفتم خرداد روز مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی را «مصالح ملت» خواند و از نمایندگان خواست در دفاع از عزت و حقوق مردم، قاطعانهتر عمل کنند.