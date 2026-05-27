در طرح مهتاب ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان خوزستان شناسایی، جمعآوری و ساماندهی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: در طرح مهتاب حدود ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۷۰ تا ۱۰۰ کنتور مورد تست و بررسی دقیق قرار گیرند تا هرگونه دستکاری شناسایی شود.
سیاوش کریمی افزود: طرح مهتاب در چندین نقطه مشخص اجرا میشود و اقدامات لازم نیز برای کشف و شناسایی ماینرها و شبکههای غیرمجاز برق انجام خواهد شد.
او ادامه داد: هدف اصلی این طرح، شناسایی و حذف مصارف غیرمجاز برای کاهش پیک مصرف و تضمین تامین برق مطمئن برای تمام مردم در تابستان پیشرو است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: در این مانور، ۴۲ تیم از همکاران شرکت توزیع برق استان در ۲۶ مدیریت برق شهرستانها، به اجرای محورهای این طرح میپردازند.
کریمی تاکید کرد: این طرح بهصورت همزمان در سراسر کشور در حال اجرا است و همکاران شرکت توزیع برق خوزستان نیز در هماهنگی کامل با اهداف ملی، در حال تلاش برای بهبود کیفیت و عدالت در توزیع برق هستند.
طرح ملی مهتاب با نظارت مستقیم ستاد مرکزی توانیر و با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و عملیاتی در تمامی استانهای کشور اجرا میشود تا از بروز ناترازی ناشی از تخلفات و کاهش سهم عادلانه شهروندان از انرژی برق جلوگیری شود.