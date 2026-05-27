به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گفت: اجرای فاخر و اثربخش این طرح در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد و سایر شهرستان‌های استان منجر به بهسازی، مرمت، شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی بیش از ۴۵۰ مدرسه در این مناطق شد.

نظری افزود: این رویداد مهم فرهنگی و تربیتی، با هدف خودسازی دانش‌آموزان و در راستای کنگره ملی شهدای استان، به نیابت از شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان و همچنین دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان در این طرح با تجربه هجرت به مدارس هدف، در یک هفته به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و عمرانی می‌پردازند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان با اشاره به تعهدات سال گفت: بر اساس سهمیه ابلاغی، امسال بیش از هزار کلاس درس در سطح استان هدف‌گذاری شده است که عملیات بهسازی آنها اجرایی خواهد شد.

این طرح از ابتدای تیرماه با برگزاری آیین افتتاحیه استانی کلید خواهد خورد و تا پایان شهریورماه در سطح استان اجرا می‌شود.