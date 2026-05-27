معاون گردشگری کردستان از صدور موافقت اصولی برای اجرای سه پروژه گردشگری در استان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۷۶ نفر به‌صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آرمان وطن‌دوست ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، ۹ طرح گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای سه طرح گردشگری موافقت اصولی صادر شد.

او با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۱۷۷ میلیارد تومان است، عنوان کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان خواهد داشت.