مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال وبختیاری گفت: ۳ هزار متقاضی با ثبت درخواست در سامانه FCS.NIOPDC.IR و مراجعه به ناحیه مرکزی شهرکرد کارت سوخت خودرو را آنی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیموری گفت: از ابتدای اجرای طرح صدور آنی کارت سوخت خودرو‌ها از بیست ودوم بهمن ماه سال گذشته تا پنجم خرداد امسال سه هزار متقاضی در زمان بسیار کم با سهولت کارت سوخت دریافت کرده‌اند.

مدیر منطقه چهارمحال وبختیاری گفت: برای اینکه مالکان خودرو بتوانند کارت سوخت را یک روزه دریافت کنند ابتدا باید در سامانه FCS.NIOPDC.IR اطلاعات خودرو و مالکیت خود را ثبت کنند.

مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری افزود: فرآیند صدور آنی کارت سوخت، مورد توجه و رغبت ارباب رجوعان کارت سوخت قرار گرفته است و انتظار می‌رود به طور کامل جایگزین صف‌های طولانی زمان بر گذشته شود.