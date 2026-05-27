هشتاد و هفتمین نوبت از سلسله اجتماعات مردمی شهر گلستان این بار با فضایی متفاوت و معنوی در پارک میدان امام خامنهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که با استقبال پرشور شهروندان همراه بود، با برگزاری جشن تکلیف دانشآموزان دختر، رنگ و بویی از نشاط مومنانه و معنویت به خود گرفت.
در این محفل شبانه که با ایام عید سعید قربان متقارن شده بود، حاضران ضمن تبریک این عید بزرگ، بر اهمیت ویژه مناسک حج امسال تأکید کردند.
شرکتکنندگان در گفتوگوهای خود اظهار داشتند که با توجه به شرایط حساس منطقه، مسأله «برائت از مشرکان» امسال بیش از هر زمان دیگری اهمیت مضاعف یافته است.
بخش ویژه این مراسم، همصدایی مردم و دانشآموزان در اعلام انزجار از جنایات دشمنان اسلام بود.
مصاحبهشوندگان با تأکید بر اینکه فریاد برائت از آمریکا و اسرائیل نباید تنها به موسم حج محدود شود، این اقدام را یک وظیفه انسانی و فراملی دانستند.
در پایان، آسمان پارک میدان امام خامنهای با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» طنینانداز شد تا مردم شهر گلستان بار دیگر انزجار خود را از سیاستهای ظالمانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به گوش همگان برسانند.