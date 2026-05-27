۴ ملک مازاد دولتی در چهارمحال وبختیاری به ارزش هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال به فروش رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مولد سازی داراییهای دولت در پیشبرد توسعه اقتصادی استان از فروش ۴ ملک مازاد دولتی در سال جاری خبر داد.
عبداللهی مولد سازی داراییهای دولت را از سیاستهای کلان در خصوص بهینهسازی منابع عمومی و ارزشافزایی املاک و داراییهای دولت دانست.
وی افزود: مبلغ ۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال منابع حاصل از فروش املاک مازاد شناسایی شده استان است که ظرفیت قانونی برای تکمیل طرحهای عمرانی و رشد و توسعه اقتصادی استان خواهد بود.