۴ ملک مازاد دولتی در چهارمحال وبختیاری به ارزش هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال به فروش رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های دولت در پیشبرد توسعه اقتصادی استان از فروش ۴ ملک مازاد دولتی در سال جاری خبر داد.

عبداللهی مولد سازی دارایی‌های دولت را از سیاست‌های کلان در خصوص بهینه‌سازی منابع عمومی و ارزش‌افزایی املاک و دارایی‌های دولت دانست.

وی افزود: مبلغ ۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال منابع حاصل از فروش املاک مازاد شناسایی شده استان است که ظرفیت قانونی برای تکمیل طرح‌های عمرانی و رشد و توسعه اقتصادی استان خواهد بود.