پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان با شرکت مردم و امامان جمعه و جماعات در مرکز و شهرستانهای استان اردبیل برگزار شد و مسلمانان مناسک و آداب این مناسبت دینی را بجا آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نماز عید سعید قربان در شهر اردبیل با امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در شهیدگاه برگزار شد و صفوف به هم تنیده مردم از ساعت هفت صبح چهارشنبه، وحدت و همبستگی دینی، انقلابی و ایرانی را به نمایش گذاشت.
امامان جمعه در نماز عید سعید قربان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت این عید و حج ابراهیمی، بزرگترین فلسفه عید قربان را دوری جستن از تکبر و منیت و انزجار از استکبار جهانی و تحکیم وحدت امت اسلامی اعلام کردند.
مردم بعد از نماز، احسانات و نذورات خود را برای کمک به نیازمندان به عوامل و صندوقهای دستگاهها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی ارایه کردند.
عید قربان عید رستن از من و ما و پیوستن به معبود حقیقی است و مسلمانان علاوه بر شرکت در نماز و آیینهای این عید، به انفاق و دستگیری از مستمندان میپردازند.
به همین مناسبت، جمعی از خیران اردبیل گوشتهای قربانی تهیه و توزیع کردند و در عین حال ۳۳ تیم دامپزشکی بر فرایند کشتار و توزیع گوشت قربانی نظارت میکند.
شهیدگاه اردبیل به لحاظ خاکسپاری شهدا و سرداران جنگ چالدران از قداست و حرمت خاصی نزد مردم اردبیل برخوردار است و اغلب آیینهای دینی و بزرگ در این مکان محتشم برگزار میشود.