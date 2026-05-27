نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: روند اخذ مجوزهای لازم مجوز زیستمحیطی منطقه ویژه اقتصادی سرو به زودی نهایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حاکم ممکان با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با کشور ترکیه و نزدیکی به بازارهای بینالمللی، میتواند به یکی از مهمترین کانونهای توسعه اقتصادی، صادرات، ترانزیت و سرمایهگذاری در شمالغرب کشور تبدیل شود.
وی اظهار کرد: راهاندازی این منطقه ویژه، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان، زمینه توسعه زیرساختهای تجاری و صنعتی، رونق صادرات غیرنفتی و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سرو، یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است و با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
ممکان تاکید کرد: انتظار میرود متولیان امر و دستگاههای اجرایی مرتبط، روند نهاییسازی امور منطقه ویژه اقتصادی سرو را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا مردم هرچه زودتر از دستاوردها و ظرفیتهای اقتصادی این منطقه بهرهمند شوند.