به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با توجه به آخرین شرایط جنگ تحمیلی سوم به کشور و اقتضائات اطلاعاتی ـ امنیتی مقطع کنونی، نکاتی را به استحضار ملت آگاه و نستوه ایران میرساند:

جنگ های تحمیلی سه گانه به کشور عزیزمان ایران و کودتاهای نافرجام، صرفاً مصادیق آشکارتر و خشنتری از سلسله جنگهای پنهان، مستمر و متنوع اردوگاه پولپرستِ آدمخوارِ غربی _ صهیونیستی بودند که از اوان پیروزی انقلابِ کبیر اسلامی، علیه آن آغاز شد و تاکنون ادامه دارند. جنگی به سردمداری اختاپوس صهیونیستی حاکم بر ایالات متحدۀ آمریکا، همراهی انگلیس، دنبالهروی اروپا و با پول«غلامان متموّل» آنها در جنوب خلیج فارس، در قالب «جنگ ترکیبی تمام عیار» ۴۷ ساله، علیه مردم قهرمان ایران جریان داشته است.

هر یک از جنگها و کودتاهای فوقالاشاره با اهدافی همچون تصرف سرزمینی، تجزیه، تسلیم، فروپاشی کشور و براندازی نظام آغاز شدند. اما با الطاف الهی و رهبریهای داهیانة امام کبیر(ره)، امام شهید(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) و با مقاومت و به میدان آمدن ملت شهیدپرورِ حماسهساز و اقتدار و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، نه تنها اهداف خصم دون محقق نشدند بلکه افسانة کاذب شکستناپذیری دشمن غربی _ صهیونیستی را ابطال و واقعیت ورود قدرت چهارم به عرصة جهانی را بازگو کردند.

در پیرامون جریان بیتوقف «جنگ دائمی» توجه به این واقعیت بسیار گویاست که از صبح پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، جنگهای نرم و ترکیبی دشمن نیز آغاز شدند؛ گاه بطور متمرکز و مستقل و گاهی همراه و همزمان با جنگهای سخت فوقالذکر یا بعنوان مقدمهای برای آنها. اجزای این جنگ ترکیبی، بسیار متنوع و متعدد است که اشاره به جملگی آنها در این مختصر نمیگنجد اما در حد چند نمونهی گذرا میتوان از تولید و تسلیح گروههایی از عوامل رژیم منحطّ پهلوی از روزهای نخست پیروزی انقلاب، تا به صحنه آوردن دهها گروه چپ مارکسیستی، گروههای التقاطی، گروههایی با داعیههای دروغین قومی گوناگون، فعال شدن گروهکهای تجزیهطلب در هر چهار جهت جغرافیایی کشور، انجام عملیاتهای تروریستی بسیار گسترده و خشن و استمرار عملیاتها در مرزهای شمالغرب و جنوبشرق کشور، ترور مسئولین عالیرتبه، مردم، دانشمندان و هزاران عملیات دیگر در سالهای گذشته نام برد که همزمان با تحریمهای ظالمانه و غیر قانونی، فشارهای اقتصادی و عملیات هدفمند روانی از طریق دهها شبهرسانة وابسته به سازمانهای جاسوسی دشمن، مستمراً اعمال شده و صرفاً بخشی از «جنگ دائمی» دشمن عنودِ خونخوار، در فواصل بین جنگها و کودتاها بوده است.

اما ایستادگی کشور در برابر امواج سهمگین و مستمر توطئههای دشمن در ۴۷ سال گذشته و بویژه پیروزی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم و خنثیسازی کودتای دیماه 1404 ، اکنون موضوع مورد اذعان صدها پژوهشگر و کارشناس بینالمللی و دولتمردان کشورهای مختلف است که بعضاً آشکارا اعلان و برخی (بویژه دولتمردان) در خفا اعلام مینمایند. سخن از مقاومتی قطعاً بیسابقه و بینظیر در طول تاریخ و پهنهی جغرافیا است. امروز این پرسش رایج بین اندیشکدهها و متفکّرین عالَم است که کدام کشور جهان، ظرف صرفاً 8 ماه، توانسته دو جنگ سنگین و یک کودتای بزرگ را از سر بگذراند، عالیترین ردههای ارشد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آن و بعضاً جایگزینهای آنها، در دو نوبت متوالی به شهادت رسند، پایگاهها، تأسیسات، صنایع نظامی و بخشی از زیرساختهای حسّاس آن بمباران شود و از همه مهمتر، رهبر کشور و فرماندة معظم کل قوای آن را به شهادت رسانند، اما این کشور همچنان پایدار و استوار بماند؟ چگونه است که این کشور نه تنها در ابعاد نظامی قویاً دفاع و تهاجم میکند، بلکه در همین شرایط به مبارزه بیامان با عوامل ضدامنیتی و جاسوسان دشمن و تجزیهطلبان و گروهکهای متعدد دشمنساخته ادامه میدهد و نبرد اطلاعاتی را پیروزمندانه مدیریت میکند؟

البته بیان عملکرد واقعی وزارت اطلاعات در مصاف دائم با مؤلفههای گوناگون جنگ ترکیبی دشمن از موضوعاتی است که «مثنوی هفتاد من کاغذ طلبد»؛ علاوه بر آن اعلان تمامی مصادیق با محذورهای متعدد حفاظتی و امنیتی مواجه است و آنچه که در اطلاعیهها به آگاهی عمومی میرسد، صرفاً بخشی از انبوه اقدامات غالباً پدافندی در برابر دشمن و مزدورانش میباشد. بخش گستردهتر از «نبرد تمامعیار اطلاعاتی» این وزارتخانه در وجه آفندی آن معمولاً با محدودیتهای بیشتری در اعلان عمومی مواجه است و البته خود دشمن خونخوار آمریکایی _ صهیونیستی نیز اگر چه از بعضی موارد مطلع میشود اما یقیناً از تمامی آن آگاه نمیگردد. در اینجا با تأکید مضاعف و با ضرس قاطع اعلان میشود که وزارت اطلاعات در این «جنگ پنهان دائمی»، ضربات مهلکی به نیروها، افسران اطلاعاتی، اسناد و تأسیسات مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و غیرنظامی رژیم پوسیدة صهیونیستی وارد آورده که آن رژیم هرگز آنها را علنی نکرده و تا آیندهی قابل پیشبینی، آشکار نخواهد کرد. البته این وزارتخانه در نظر دارد که در زمان و شرایط مقتضی، دست کم بخشی از این ضربات را (همچون مستند رونمایی از انبوه اسناد حاصله از رژیم صهیونیستی توسط وزیر شهید اطلاعات) آشکار سازد، انشاءا... .

و اما در مقطع کنونی، آنچه که باید صادقانه و صریح از دو سوی یک جنگ پنهان اطلاعاتی _ امنیتی به استحضار ملت شریف ایران برسد اینکه دشمن شکست خورده در جنگ نظامی، بدنبال تولید دستآورد برای خویش، گرچه از طریق جنگ نرم، میباشد. اکنون دشمن، هدف براندازی و تجزیه کشور را که در ابتدای جنگ اخیر آشکارا اعلان کرده و با حملهی نظامی نتوانست محقق سازد، از راههای دیگری پی میجوید. لذا و طبق اطلاعات موثقِ حاصل از مجاری مختلف، دشمن کینهتوز نه تنها در صدد اجرای شگردهای گوناگون جنگ ترکیبی علیه ایران عزیز میباشد؛ بلکه با توقف جنگ سخت، قطعاً تمرکز بیشتر و سنگینتری بر انواع شیوههای جنگ نرم، جنگ شناختی و توطئههای جنگ ترکیبی خواهد داشت. اطلاعاتِ پنهان پیشگفته، برخی محورهای اولویتدار از نظر خصمِ وحشی را به شرح ذیل بازگو میکنند:

1/5 - تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب آن، انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانههای مزدور فارسیزبان بیگانه، با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانیها؛

2/5 - انجام تحریکات قومی و مذهبی با هدف شکستن بزرگترین و زیباترین جلوههای وحدت و انسجام اقوام غیور، مذاهب و ادیان به رسمیت شناخته شدهی کشور، در جریان قیام هشتاد و هفت روزهی همدلانة کشور.

3/5 - اعزام مزدوران گروهکی صهیونیزم برای انجام عملیات تروریستی و تجاوزات مرزی بویژه در شمالغرب و جنوبشرق ایران. نباید فراموش کرد که یکی از اجزای اصلی جنگ تحمیلی سوم در سناریوی خصم اپستینی، حملة زمینی مزدوران گروهکهای مدعی قومیت کردی از غرب و شمالغرب کشور بود که با اطلاعرسانی موقعیّت جغرافیایی و توان رزمی آنها توسط این وزارتخانه و آتش سنگین دلاورمردان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، وطن فروشان بیگانهپرست در همان نقاط تار و مار شدند.

4/5 - انجام انواع عملیات ترور و خرابکاری توسط عوامل گروهکی و عناصر بیگانه در داخل کشور.

5/5 - برای تحقق اهداف فوقالذکر، قاچاق سنگین انواع سلاح، مهمات و ابزار ارتباطی غیرقانونی، بویژه استارلینک، در دستور کار جدی دشمن وحشیِ آمریکایی _ صهیونی است. اذعان ترامپ خبیث پیرامون ارسال سلاح به کشور، تنها یک شاهد ماجراست. کشف هزاران قبضه انواع سلاح سبک و نیمه سنگین و مهمات ذیربط توسط جامعه اطلاعاتی کشور، شاهد دیگر تلاش پر حجم دشمن است.

6/5 - ایفای نقش قطعی و هر چه بیشتر شبهرسانههای مزدور فارسیزبان از قبیل بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و بویژه رسانهی تروریستی اینترنشنال در اجرای منویات دشمن کودککش آمریکایی _ صهیونی، یکی از مؤلفههای سناریوی جاری است. دنبال کردن مأموریتهایی همچون جذب جاسوس برای رژیم صهیونی در پوشش بکارگیری به اصطلاح شهروند _ خبرنگار، جمعآوری اطلاعات موقعیتهای جغرافیایی برای بمباران و اقدامات تروریستی، معرفی برخی مناطق مسکونی و اماکن آموزشی بعنوان اهداف بمباران به رژیم صهیونی، سفیدشویی جنایات وحشیانهی خصمدون همچون قتل عام کودکان بیگناه مینابی، انجام تحریکات سیاسی،اجتماعی، صنفی، قومی، مذهبی؛ علاوه بر آن، کنشگری تمامقد رسانههای اجتماعی بیگانه بویژه شبکه x (توییتر سابق)، چه در تحریکات اجتماعی، چه در جمعآوری اطلاعات کشور و انعکاس به دشمن خونخوار اپستینی از دیگر وجوه تمرکز موضوعی دشمن است.

7/5 - انجام انواع حملات سایبری

تجدید عهد سربازان گمنام امام زمان(عج):

نظام و حاکمیتی که تاکنون سه جنگ تمام عیاری را از سر گذرانده که طرف مقابلش در هر سه جنگ، نه یک کشور، بلکه ائتلافی از کشورها و قدرتها بودهاند؛ حداقل دو کودتای تحت حمایت و هدایت بیگانه و چندین فتنة گسترده داخلی را به سلامت سپری کرده؛ در برابر گستردهترین توطئههای سازمانیافته و انواع جنگهای نرم، اطلاعاتی و ترکیبی مقاومت نموده؛ و در مقابل ناتوی اطلاعاتی دشمن و غلامان نیابتی آنها ایستادگی کرده و بر آنها فائق آمده؛ این همان توانِ متکی بر سرچشمه قدرت الهی و عنایت اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است که در اراده و تابآوری شما ملّت اسطورهای تجلی یافته و دنیا را به ستایش و تعظیم در برابر این بلوغ و مقاومت ملی واداشته است. علاوه بر آن، این حاصل عزم و غیرت و توکل و ایستادگی و جانبازی سربازان نامدار و گمنام مستقر در سنگرهای آشکار و پنهان کشور امام زمان(عجل الله) است که خود آن حضرت حامی و هادی آنها هستند.

ما فرزندان گمنام شما در وزارت اطلاعات به شما ملت بزرگ اطمینان میدهیم که در شرایط ضایعهی عظیم فقد پدر عزیزتر از جانمان، حضرت امام شهید(طاب ثراه) و شهادت وزیر متقی و به قول مقام معظم رهبری(دام ظله) «وزیر پرتلاش اطلاعات و جانباز گمنام با سابقه، حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب رضوان ا... علیه» و نیز شهادت جمعی از همکاران گمنام و شجاعمان، نه تنها از پای ننشستیم بلکه در امتثال امر مولا و مقتدایمان حضرت آیت ا... سید مجتبی خامنهای (دام ظله)که مرقوم فرمودند؛«بیشک جای خالی ایشان باید با تلاش مضاعف دیگر مسئولین و کارکنان آن وزارتخانة حساس جبران شود و امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب و به عموم هموطنان ارزانی گردد»، با هم عهد خون بستیم، جای خالی همکاران شهید را پر کردیم، عزمها را جزمتر و گامها را استوارتر از پیش برداشتیم تا به وظیفة الهی خویش و مسئولیتی که در برابر شهداء، مقام معظم رهبری و شما خوبان امت داریم، به احسن وجه عمل کنیم. اینرا در محضر الهی متعّهد میشویم و بر آن تا پای جان پایبند خواهیم بود. انشاءا...

و سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش:

همچنانکه گفته شد، در هر صورت، دشمن آمریکایی _ صهیونی و اذنابش، جنگ ترکیبی را با شدت تمام فعال نگهداشته، بلکه مستمراً جبهههای جدیدی را میگشاید. طبق اطلاعات موثق و متواتر، امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن، انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و برخی کمبودها، و تلاش برای پیشگیری از خدمترسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها، در برابر نهادهای حاکمیتی و امت خداجویی است که تجمعات خیابانی را به «سنگر سراسری مقاومت ملی» تبدیل نمودهاند. لذا هر گونه تلاش ضدامنیتی برای ایجاد اغتشاش، خرابکاری، جاسوسی برای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و ارتباط با رسانههای تروریستی پیشگفته و صفحات رژیم کودککش صهیونی، هر گونه اقدام برای شکستن انسجام ملّی و ایجاد گسست اجتماعی، قاچاق سلاح و ابزارهای ارتباطی غیرقانونی همچون استارلینک، هر گونه عملیات تروریستی علیه افراد یا تأسیسات نظامی و غیرنظامی، تحریکات قومی و مذهبی و هر نوع اقدام ضدامنیتی، طبق تعاریف مندرج در قوانین کشور، با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر و بر مبنای وظایف قانونی مورد پیگرد جامعه مقتدر اطلاعاتی کشور قرار گرفته و متهمین به مراجع ذیربط قضایی معرفی خواهند شد. مزدوران ضد انقلاب و تروریستهای مقیم خارج کشور و حامیان آنها نیز از آتشی که میافروزند در امان نخواهند بود. در این مورد نیز با حضرت احدیت، با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و با مردمی که ولی نعمتان ما هستند، عهد بستهایم و بر آن عهد پایبند هستیم و خواهیم بود. انشاءا...

در پایان ضمن سپاس صمیمانه از یاریها و راهنماییهای همیشگی ملت فهیم و شریف ایران و استدعای دعای خیر برای سربازان گمنام امام زمان (عج)، همچون همیشه تقاضا دارد موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره 113) و یا درگاههای خبری واجا در ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش فرمایند.