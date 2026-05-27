نماز عید سعید قربان عید بندگی مومنان، امروز در مناطق مختلف استان مازندران اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماز عید قربان عید بندگی مومنان، صبح امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ و همزمان با عید سعید قربان در همه شهر‌ها و روستا‌های استان مازندران اقامه شد.

مومنان خداجوی و مومن استان، با ایستادن در صف‌های منظم نماز عید قربان و ایستادگی در برابر خداوند متعال به عبادت پرداختند.

مومنین خداجوی دیار علویان، همچون همه مردم میهن اسلامی ایران نماز بندگی عید قربان را با خلوص و تقرب الی الله برگزار کردند. مومنین ضمن شاد باش این عید سعید، اولین نماز عید قربان سال‌های انقلاب اسلامی را در فقدان امام شهید در حالی اقامه داشتند که دلهایشان از جور استکبار و فراق آن امام رحیل در خون بود.

نماز عید سعید قربان در مرکز استان به امامت حجت الاسلام والمسلمین نصوری امام جمعه موقت شهرستان ساری در مصلای امام خمینی (ره) ساری برگزار شد.