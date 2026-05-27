همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید قربان با حضور گسترده مردم مومن آذربایجان غربی در شهرهای مختلف این استان اقامه شد.
مردم آذربایجان غربی همپای دیگر ایرانیان از ساعتی پس از طلوع آفتاب با حضور درصفوف نمازعید سعید قربان در مصلاها و مساجد جامع شهرهای مختلف قامت بستند و در قنوت کبریایی خود اللهم اهل الکبریاء والعظمة را زمزمه کردند.
عید قربان عیدی که برای بسیاری فرصتی ارزشمند وشروعی جدید برای استمرار حرکت سازندگی خویش است.