به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم مومن و خداجوی استان صبح امروز همزمان با سراسر کشور در ۲۶ نقطه خراسان جنوبی نماز عید سعید قربان را اقامه کردند .

در بیرجند هم این نماز به امامت آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه دراستان و در محل مسجد امام حسین (ع) اقامه شد.

همچنین نمازگزاران با سردادن شعارهای الله اکبر ، خامنه ای رهبر بر تبعیت خود از فرامین رهبر معظم انقلاب تاکید و خشم و انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه و جنایتکارانه رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی نیز اعلام کردند.