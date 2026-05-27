معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش نذر قربانی همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدرضا فتحی با تبریک فرا رسیدن ماه ذوالحجه و اعیاد قربان و غدیر گفت: مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده دریافت و رساندن نذورات مردمی در کوتاهترین زمان ممکن به دست نیازمندان هستند.
وی با اشاره به روشهای غیرحضوری پرداخت نذورات افزود: شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، مراجعه به سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و شماره کارت بانک ملی ۰۴۱۲ ـ ۵۰۰۳ ـ ۹۹۷۹ ـ ۶۰۳۷ برای واریز کمکهای نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان گفت: همچنین در روز عید سعید قربان ۱۹ اداره کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری آماده دریافت نذورات مردم نیکوکار و نوعدوست هستند.
فتحی مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: این نهاد براساس نذورات نقدی جمعآوری شده و به نیت افراد نیکوکار اقدام به تهیه دام زنده و توزیع گوشت قربانی در میان نیازمندان میکند.