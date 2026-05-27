همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید قربان با حضور مردم مومن و خداجوی همدان در حسینیه امام خمینی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماز عید سعید قربان به امامت حجت‌الاسلام مهدی جوادی، امام جمعه موقت همدان در حسینیه امام خمینی اقامه شد.

همچنین مومنان نمازگزار امروز همزمان با عید بندگی و طاعت پروردگار با حضور در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان در فضایی لبریز از معنویت و عبودیت نماز عید سعید قربان را اقامه کردند.

مردم خداجوی استان همچنین در این عید بزرگ با طنین ندای ملکوتی الله اکبر و لله الحمد با خالق یکتا راز و نیاز کردند.