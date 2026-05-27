رئیس مرکز بهداشت خوزستان، با اشاره به افزایش ذبح دام به مناسبت عید قربان گفت: فرآیند ذبح دام باید در کشتارگاههای استاندارد و محلهایی که توسط سازمان دامپزشکی و شهرداری مشخص شدهاند، انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی بر ممنوعیت ذبح دام در منازل و معابر عمومی تأکید و بیان کرد : این اقدام نه تنها مغایر با اصول بهداشتی است، بلکه باعث جاری شدن خونابهها و آلودگی محیط میشود که مستقیماً منجر به افزایش بروز و شیوع بیماریهای منتقله از دام به انسان خواهد شد. بنابراین، تمامی فرآیندهای ذبح دام باید در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت کارشناسان بهداشتی انجام شود.
رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به اهمیت توجه به خطر شیوع بیماریهای منتقله از دام به انسان، به ویژه «تب خونریزیدهنده کریمه کنگو» (CCHF) گفت: یکی از مهمترین راههای مبتلا شدن به این بیماری، تماس مستقیم با دامهای آلوده به خصوص در زمان ذبح غیربهداشتی و بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی است.
دکتر شریفی با تحلیل الگوی زمانی شیوع این بیماری، گفت: با شروع گرمای هوا و فعال شدن کنهها به عنوان ناقل اصلی این ویروس، بیشترین موارد ابتلا به CCHF معمولاً در انتهای فصل بهار و تابستان مشاهده میشود. از این رو، رعایت دقیق توصیههای بهداشتی در فصول گرم سال اهمیت بیشتری دارد و میتواند از بروز موارد شدید این بیماری جلوگیری کند.
وی ادامه داد: افرادی که در فرآیند ذبح دام مشارکت دارند، موظف هستند به منظور به حداقل رساندن خطر مواجهه با دامهای آلوده، از وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، چکمه و لباس کار مناسب استفاده کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: تمامی ابزارهای مورد استفاده در فرآیند ذبح باید بلافاصله پس از پایان کار ضدعفونی شده و خونابههای حاصل نیز به شیوهای کاملاً بهداشتی دفع گردند.
دکتر شریفی همچنین، در خصوص مخاطرات دفع غیربهداشتی ضایعات و خونابههای حاصل از ذبح در معابر عمومی هشدار داد و اظهار داشت: خونابههای جاری و پسماندهای دامی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است که میتواند منجر به آلودگی محیط و افزایش بروز و شیوع بیماریهای منتقله از دام به انسان شوند.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از شیوع آلودگی، ذبح دام باید در محلهای مشخص شده توسط شهرداری و دامپزشکی صورت گیرد تا مدیریت ضایعات مطابق با استانداردهای بهداشتی صورت گیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شهروندان توصیه کرد: بهترین و ایمنترین روش برای تهیه دام، خرید از میادین عرضه مجاز و تعیینشده توسط سازمان دامپزشکی است؛ چرا که این مراکز به صورت مستمر تحت نظارت سازمان دامپزشکی قرار دارند.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان همچنین تاکید کرد: مردم از تهیه گوشت دام و سایر محصولات دامی به ویژه جگر، از کنار جادهها و معابر عمومی اکیداً خودداری کنند. این امر جز با آگاهیرسانی گسترده نسبت به عوارض مصرف گوشت آلوده و خطرات بالقوه بهداشتی، میسر نخواهد بود و نیازمند توجه ویژه نهادهای مرتبط و رسانهها در بحث آگاهیبخشی عمومی است.
دکتر شریفی در خصوص لزوم نگهداری گوشت تازه در دمای یخچال پیش از مصرف یا توزیع، گفت: گوشت دام ذبحشده باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شود. این اقدام با هدف ایجاد پدیده «جمود نعشی» و فعالسازی فرآیند «گلیکولیز» انجام میشود. گلیکولیز منجر به افزایش اسیدیته و کاهش pH گوشت میگردد که این فرآیند باعث میشود چنانچه ویروسی در گوشت وجود داشته باشد، از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: دامهای آلوده به بیماریهایی نظیر تب کریمه کنگو معمولاً فاقد هرگونه علامت ظاهری مشخص هستند و تشخیص سلامت آنها صرفاً در صلاحیت و تخصص دامپزشکان است؛ به همین دلیل، شهروندان باید توجه داشته باشند که تهیه دام و گوشت تازه از محل کشتارگاههای تحت نظارت سازمان دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی اهمیت بسزایی دارد.