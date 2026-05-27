در نشست مشترک رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاریها برای حفظ نظام تولید در بخش معدن و صنایع معدنی با رعایت الزامات زیستمحیطی تأکید کردند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه مشترک محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو و صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور جمعی از مدیران دو مجموعه و همچنین مدیران عامل شرکتهای معدنی منطقه سنگان در محل ایمیدرو برگزار شد.
در این نشست علاوه بر بررسی چالشهای ناشی از خسارات جنگ و فشار بر زنجیره تولید فولاد، موضوع تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع پروژههای معدنی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست همچنین ، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم تولید در صنایع معدنی و فولادی کشور، بر توسعه تعاملات بینبخشی برای کاهش موانع اجرایی و در عین حال رعایت دقیق الزامات زیستمحیطی تاکید کردند.
سمیعینژاد در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در کنار توسعه صنعتی و معدنی، گفت: صنایع معدنی و فولادی کشور موظف هستند نسبت به نسل کنونی و آینده وفادار باشند و توسعه تولید نباید به قیمت آسیب به محیط زیست تمام شود.
وی افزود: ایمیدرو در چارچوب سیاستهای توسعهای کشور و اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ماموریتهای گستردهای در حوزه معدن و صنایع معدنی برعهده دارد و اجرای این برنامهها نیازمند هماهنگی و تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی است.
معاون وزیر صمت با اشاره به خسارات وارد شده به بخش تولید در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: بخشی از زیرساختهای تولیدی کشور در این حوادث آسیب دیدند و این موضوع فشار مضاعفی را بر زنجیره تولید وارد کرده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تاکید کرد: حفظ نظام تولید در شرایط کنونی یک ضرورت ملی است و در کنار آن، رعایت الزامات زیستمحیطی نیز باید به صورت جدی دنبال شود. مدیران بخش صنعت و معدن موظف به رعایت استانداردها و ضوابط زیستمحیطی هستند، اما در مقابل نیز انتظار میرود فرآیندهای مرتبط با تولید به گونهای مدیریت شود که فعالیت واحدهای صنعتی متوقف نشود.
وی افزود: ایمیدرو طی سالهای اخیر ساختار و تشکیلات موثری را در حوزه محیط زیست ایجاد کرده و تلاش شده است پروژههای معدنی و صنایع معدنی با رویکرد مسئولانه و مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیش بروند.
در ادامه این نشست، صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأکید بر رویکرد تعاملی این سازمان در حوزه تولید گفت: سیاست اصلی سازمان محیط زیست، رفع موانع و ایجاد اطمینان برای استمرار فعالیتهای تولیدی در چارچوب اصول و استانداردهای زیست محیطی است.
وی افزود: سازمان محیط زیست ارتباط مستمر و موثری با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزها دارد و تلاش میشود همه فرآیندها بر پایه ارزیابیهای کارشناسی و دقیق انجام شود.
ترابی اضافه کرد: در حوزه معدن نیز باید سیاستگذاریها به نحوی باشد که ضمن رفع ابهامات، فرآیند صدور مجوزها تسریع شود و همکاری بین سازمانی در این زمینه پررنگتر از گذشته دنبال خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تدوین فرآیندهای مشترک و شفافسازی ضوابط میتواند به کاهش چالشها و تسهیل اجرای پروژههای معدنی کمک کند.
بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از این نشست، موضوع تعهدات زیستمحیطی منطقه معدنی سنگان مورد بررسی قرار گرفت و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع موانع موجود در این زمینه قول مساعد همکاری و پیگیری داد.