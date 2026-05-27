نماز عید سعید قربان همزمان با سراسر کشور در مصلی ها، مساجد و بقاع متبرکه چهارمحال وبختیاری اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماز عید سعید قربان در شهرکرد با حضور گسترده مردم مومن و ولایتمدار در مصلی امام خمینی برگزار شد.

عید سعید قربان یکی از اعیاد مهم در دین اسلام است که طبق احادیث نبوی فلسفه اصلی آن قربانی کردن نفس انسان در برابر گناهان است و عید قربان پس از روز عرفه فرصتی جدید برای ارتباط با خداوند را برای انسان‌ها فراهم می‌کند که باید آن را قدر دانست.